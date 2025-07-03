В Татарстане запустили оплату проезда в электричке по геолокации

Республика стала первым регионом, который запустил оплату проезда через мобильное приложение

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Татарстане оплатить проезд в электричке теперь можно по геолокации пассажира через мобильное приложение «ПроТранспорт+». Об этом сообщает РБК.

Республика стала пилотным регионом России, внедрившим эту систему. Сейчас она доступна только на маршруте Казань — Аэропорт — Казань.

Чтобы оплачивать проезд по геолокации, к приложению нужно привязать банковскую карту и разрешить системе подключаться к Bluetooth. Предполагается, что такая система позволит перевозчикам существенно сэкономить. В перспективе планируется внедрить систему в общественном транспорте Казани.



В столице Татарстана тестировать технологию оплаты проезда по геолокации в пригородных электропоездах начали еще в 2023 году.



Дарья Сайфиева