В электричках Казани впервые введут систему умной оплаты
В пригородном железнодорожном транспорте Казани впервые в России внедрят систему умной оплаты, заменив бумажные билеты цифровыми. Соглашение о ее введении подписали на форуме Kazan Digital Week 2023.
Умная оплата будет проходить через мобильное приложение по данным геолокации пассажира. Валидаторы не потребуются.
Рассчитывается, что такая система позволит перевозчикам сэкономить затраты. В перспективе планируется внедрить систему в общественном транспорте Казани.
Технологию тестировали в Ярославле и Твери и рекомендовали к внедрению в других российских регионах.
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