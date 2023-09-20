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В электричках Казани впервые введут систему умной оплаты

14:22, 20.09.2023 1
В электричках Казани впервые введут систему умной оплаты
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В пригородном железнодорожном транспорте Казани впервые в России внедрят систему умной оплаты, заменив бумажные билеты цифровыми. Соглашение о ее введении подписали на форуме Kazan Digital Week 2023.

Умная оплата будет проходить через мобильное приложение по данным геолокации пассажира. Валидаторы не потребуются.

Рассчитывается, что такая система позволит перевозчикам сэкономить затраты. В перспективе планируется внедрить систему в общественном транспорте Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Технологию тестировали в Ярославле и Твери и рекомендовали к внедрению в других российских регионах.

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Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:35
    вообще удобно все сделать с телефона, без лишних движений))
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