В Казани начали тестировать технологию оплаты проезда по геолокации в электричках

Фото: https://realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана начали тестировать технологию оплаты проезда по геолокации в пригородных электропоездах. Об этом «Реальному времени» рассказали в ОАО «Российские железные дороги».

Эксперимент стартовал на линии между центральным железнодорожным вокзалом Казани и международным аэропортом имени Габдуллы Тукая.

— Участвовать в пилотном проекте по внедрению уникальной для железнодорожного транспорта системы приобретения билетов могут участники фокус-группы, сформированной из добровольцев, — отметили в РЖД.

Тестировать новый механизм планируют в течение месяца.

Напомним, что в конце сентября текущего года в рамках форума Kazan Digital Week 2023 ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения», АО «Содружество», Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» и Общество с ограниченной ответственностью «Датапакс» подписали соглашение о внедрении в пригородных электропоездах системы умной оплаты, которая заменит бумажные билеты цифровыми. Предполагается, что весь процесс будет проходит в смартфоне пассажира по данным его геолокации.

— По сути, мы сможем предложить пассажиру оплатить проезд, не прикладывая карточку, не ожидая очереди в кассе: нужно лишь пройти через турникет, подтвердить начало поездки и зайти в поезд. Все остальное за пассажира сделает приложение и новый для железнодорожного транспорта алгоритм оплаты с помощью геолокации, — объяснял заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

Предполагается, что такая система позволит перевозчикам существенно сэкономить. В перспективе планируется внедрить систему в общественном транспорте Казани.



Галия Шакирова