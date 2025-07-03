На содержание городской инфраструктуры и благоустройство в Елабуге выделят 15 млн рублей

На эти средства планируется привести в порядок парки, дороги и мосты в городе

На содержание городской инфраструктуры и благоустройство в Елабуге будет выделено 15 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

На содержание дорог и мостов отдельно будет направлено 10 млн рублей. Еще 6 млн выделят на благоустройство парков, скверов и сохранение памятников Елабуги.

Заказчиком выступает МКУ «Муниципальные закупки при исполкоме Елабужского муниципального района».

Ранее сообщалось, что в Сабинском районе Татарстана за 360 млн рублей построят новый мост и проведут ремонт трех старых.



Дарья Сайфиева