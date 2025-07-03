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На содержание городской инфраструктуры и благоустройство в Елабуге выделят 15 млн рублей

18:31, 03.07.2025

На эти средства планируется привести в порядок парки, дороги и мосты в городе

На содержание городской инфраструктуры и благоустройство в Елабуге выделят 15 млн рублей
Фото: пресс-служба правительства РТ

На содержание городской инфраструктуры и благоустройство в Елабуге будет выделено 15 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

На содержание дорог и мостов отдельно будет направлено 10 млн рублей. Еще 6 млн выделят на благоустройство парков, скверов и сохранение памятников Елабуги.

Заказчиком выступает МКУ «Муниципальные закупки при исполкоме Елабужского муниципального района».

Ранее сообщалось, что в Сабинском районе Татарстана за 360 млн рублей построят новый мост и проведут ремонт трех старых.

Дарья Сайфиева

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