На содержание городской инфраструктуры и благоустройство в Елабуге выделят 15 млн рублей
На эти средства планируется привести в порядок парки, дороги и мосты в городе
На содержание городской инфраструктуры и благоустройство в Елабуге будет выделено 15 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.
На содержание дорог и мостов отдельно будет направлено 10 млн рублей. Еще 6 млн выделят на благоустройство парков, скверов и сохранение памятников Елабуги.
Заказчиком выступает МКУ «Муниципальные закупки при исполкоме Елабужского муниципального района».
Ранее сообщалось, что в Сабинском районе Татарстана за 360 млн рублей построят новый мост и проведут ремонт трех старых.
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