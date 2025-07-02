В Сабинском районе Татарстана построят новый мост и отремонтируют три старых за 360 млн рублей

Строительные работы запланированы на период с 16 сентября по 20 ноября 2025 года

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Сабинском районе Татарстана стартует масштабный проект по модернизации дорожной сети. На строительство и ремонт мостовых сооружений выделено 360 млн рублей из республиканского бюджета. Тендеры на проведение соответствующих работ опубликованы на портале госзакупок.

Проект включает строительство нового моста через реку Меша у села Мингер протяженностью 47,6 погонного метра за 200 млн рублей. Параллельно будут проведены работы по капитальному ремонту трех существующих мостовых сооружений в селах Большие Нырты, Мичанбаш и Сатышево.

Строительные работы запланированы на период с 16 сентября по 20 ноября 2025 года. Перед этим, до середины сентября, подрядчик должен завершить все проектно-изыскательские мероприятия.

На опорные части и конструкции пролетного строения устанавливается гарантия 8 лет, на земляное полотно — 6 лет, на асфальтобетонное покрытие — 5 лет. Дорожные знаки будут находиться на гарантии 10 лет.

Подрядная организация обязана не только выполнить строительно-монтажные работы, но и обеспечить разработку необходимой документации, соблюдение всех строительных норм и правил, а также компенсировать возможный ущерб окружающей среде.



Дмитрий Зайцев