Путин почти час говорил по телефону с Трампом

Лидеры России и США обсудили прекращение конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Они общались почти час. Об этом сообщает РБК.

Одной из тем обсуждения стало прекращение конфликта на Украине. Владимир Путин отметил, что поиск политического переговорного решения конфликта продолжается. Американский лидер подчеркнул, что выступает за скорейшее установление мира на Украине.

— В целом разговор как всегда между этими двумя лидерами шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, естественно, продолжат свое общение. Такая договоренность имеется, — сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее главы двух государства анонсировали скорые телефонные переговоры.

Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении рассказать американскому коллеге о достижениях российских брендов и возможности их использования для развития рынка США.

Дарья Сайфиева