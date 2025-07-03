Путин 3 июля проведет телефонный разговор с Трампом

Глава государства планирует рассказать американскому лидеру о достижениях российских брендов

Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня проведет телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Во время осмотра выставки российских брендов глава государства отметил, что обязательно предложит американскому коллеге изучить российские материалы, чтобы использовать их для продвижения на рынке США.

Позже Трамп заявил, что проведет телефонный разговор с Путиным в 17.00 мск.



25 июня президент США заявил о своих намерениях провести телефонный разговор с российским лидером, чтобы обсудить возможность завершения украинского конфликта.

Дарья Сайфиева