Трамп анонсировал разговор с Путиным для обсуждения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о своих намерениях провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность завершения украинского конфликта. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Гааге, пишет «Интерфакс».

— Я поговорю с Путиным, — сказал Трамп, не уточнив конкретных сроков предстоящего диалога.

Президент США сообщил, что ранее в среду провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Он был очень мил со мной, — отметил Трамп, комментируя беседу с украинским лидером.

По словам Трампа, на встрече с Зеленским вопрос прекращения огня на Украине не обсуждался. Однако, как заявил американский президент, он считает, что украинский лидер «хочет, чтобы все это закончилось».

Отношениям России и США был нанесен очень большой ущерб, поэтому их восстановление займет определенное время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рената Валеева