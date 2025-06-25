Трамп анонсировал разговор с Путиным для обсуждения украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил о своих намерениях провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность завершения украинского конфликта. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Гааге, пишет «Интерфакс».
— Я поговорю с Путиным, — сказал Трамп, не уточнив конкретных сроков предстоящего диалога.
Президент США сообщил, что ранее в среду провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
— Он был очень мил со мной, — отметил Трамп, комментируя беседу с украинским лидером.
По словам Трампа, на встрече с Зеленским вопрос прекращения огня на Украине не обсуждался. Однако, как заявил американский президент, он считает, что украинский лидер «хочет, чтобы все это закончилось».
Отношениям России и США был нанесен очень большой ущерб, поэтому их восстановление займет определенное время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.