Футболиста Владимира Писарского дисквалифицировали на четыре года за ставки
Он получил год реального срока отстранения и еще три — условно
Российский футбольный союз дисквалифицировал нападающего Владимира Писарского на четыре года. Об этом сообщает РИА «Новости».
— Из них один год реального срока, три — условно. Два года — испытательный срок. С сегодняшнего дня пошли год реального срока и два испытательного, — отметил спортивный юрист футболиста Антон Смирнов.
Ранее РФС начал расследование по делу Владимира Писарского, который через своего товарища якобы сделал ставку на первый стыковой матч за право выступать в РПЛ, в котором он участвовал в составе «Сочи». Матч прошел 28 мая между сочинской командой и «Нижним Новгородом» и закончился со счетом 1:2.
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