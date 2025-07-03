Футболиста Владимира Писарского дисквалифицировали на четыре года за ставки

Он получил год реального срока отстранения и еще три — условно

Фото: Динар Фатыхов

Российский футбольный союз дисквалифицировал нападающего Владимира Писарского на четыре года. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Из них один год реального срока, три — условно. Два года — испытательный срок. С сегодняшнего дня пошли год реального срока и два испытательного, — отметил спортивный юрист футболиста Антон Смирнов.

Ранее РФС начал расследование по делу Владимира Писарского, который через своего товарища якобы сделал ставку на первый стыковой матч за право выступать в РПЛ, в котором он участвовал в составе «Сочи». Матч прошел 28 мая между сочинской командой и «Нижним Новгородом» и закончился со счетом 1:2.



Дарья Сайфиева