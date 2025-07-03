Депутаты Госдумы предложили новый порядок расчета коммунальных платежей за содержание общего имущества

Суть изменений заключается в переходе от нормативного расчета к фактическому при наличии общедомового прибора учета

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, направленный на реформирование системы расчета коммунальных ресурсов на содержание общего имущества (КР на СОИ). Об этом сообщил парламентарий Илья Вольфсон в своем телеграм-канале.

— Возможно, не самая яркая реформа, но это шаг к порядку, который будет виден каждому — в платежке. А порядок в платежке — это доверие, — отметил он.

Суть изменений заключается в переходе от нормативного расчета к фактическому при наличии общедомового прибора учета. Это позволит более точно определять расходы на коммунальные услуги в многоквартирных домах.

Проблема затрагивает несколько важных аспектов: управляющие компании вынуждены платить поставщикам по фактическому потреблению, при этом с жильцов взимается плата по нормативам, возникает кассовый разрыв, который покрывается за счет средств фонда текущего ремонта. Новый механизм расчета призван устранить эти противоречия. Если законопроект будет принят, управляющие компании смогут использовать показания счетчиков для начисления платы за коммунальные ресурсы. Инициатива защищает интересы как жильцов, так и управляющих организаций. Прозрачные и справедливые расчеты помогут избежать ежегодных перерасчетов и повысить доверие жителей к системе ЖКХ.

Реформа направлена на создание более понятной и справедливой системы оплаты коммунальных услуг, что в конечном итоге отразится на платежках жителей многоквартирных домов.

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Дмитрий Зайцев