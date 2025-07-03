Путин: Россия рада переезжающим сюда иностранцам

Глава государства отметил, что в стране приветствуют людей, которые хотят жить и работать в России

Россия рада переезду в страну иностранцев, которые стремятся жить, учиться, работать, растить детей на территории российского государства, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Мы только будем приветствовать их стремление работать с нами, — сказал глава государства на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени».

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести обязательное оформление добровольного медицинского страхования (ДМС) для всех иностранных граждан, прибывающих в Россию.



Кроме того, в нижнюю палату был внесен законопроект, который расширяет основания для лишения мигрантов приобретенного гражданства России.



Дарья Сайфиева