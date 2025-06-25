В Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства за серьезные преступления

Фото: Анастасия Фартыгина

В Госдуму внесен законопроект, который расширяет основания для лишения мигрантов приобретенного гражданства России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно новому проекту, гражданство могут отбирать за такие преступления, как насильственные действия сексуального характера и призывы к терроризму. Володин подчеркнул, что это решение было принято для повышения безопасности в стране.

— Сегодня внесли депутатский законопроект. Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ, — написал он в своем телеграм-канале.

Также в Думу поступил проект о лишении гражданства за сотрудничество с иностранными государствами против безопасности России.

Также в России начнут лишать гражданства иностранцев, не принесших присягу.



Анастасия Фартыгина