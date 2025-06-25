Депутаты предложили обязать мигрантов оформлять ДМС при въезде в Россию

Фото: Динар Фатыхов

Замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева направила в Министерство здравоохранения запрос с инициативой ввести обязательное оформление добровольного медицинского страхования (ДМС) для всех иностранных граждан, прибывающих в Россию. Об этом сообщила пресс-служба фракции.

Депутат подчеркнула, что введение обязательного полиса ДМС позволит снизить финансовую нагрузку на государственные клиники, перераспределив затраты между работодателями и самими мигрантами, а также обеспечит иностранным гражданам доступ к медицинской помощи за их счет.

В письме отмечается, что наличие полиса ДМС должно стать обязательным условием для легального пребывания в России.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Сардана Авксентьева попросила Минздрав оценить целесообразность реализации данной инициативы. Она напомнила, что в настоящее время иностранные граждане, застрахованные по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. К таким категориям относятся:

временно проживающие в стране иностранные граждане и лица без гражданства при наличии разрешения на временное проживание;

постоянно проживающие иностранные граждане и лица без гражданства с видом на жительство;

лица, имеющие статус беженца при наличии подтверждающих документов;

трудящиеся иностранные граждане государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при наличии трудового договора.

При этом экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно всем иностранцам в случаях внезапных острых заболеваний, обострений хронических болезней и других неотложных состояний. Родильные дома и детские клиники обязаны предоставлять помощь беременным иностранным гражданкам и новорожденным вне зависимости от наличия страховки. Эти расходы возлагаются на региональные бюджеты и систему здравоохранения в целом, отметила автор обращения.

В Госдуму внесен законопроект, который расширяет основания для лишения мигрантов приобретенного гражданства России.



Рената Валеева