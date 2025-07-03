Глава Центробанка РФ Набиуллина рассказала об условиях снижения ключевой ставки

Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на июльском заседании при условии отсутствия непредвиденных обстоятельств

Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на июльском заседании при условии отсутствия непредвиденных обстоятельств. Ее слова приводит РИА «Новости».

Регулятор готов к корректировке денежно-кредитной политики, однако окончательное решение будет зависеть от макроэкономической ситуации и новых факторов, которые могут повлиять на инфляционные процессы в стране.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2025 заявлял, что инфляционная динамика развивается лучше ожиданий как экспертов, так и самого Банка России. По его словам, именно благодаря этому удалось начать постепенное смягчение денежно-кредитной политики.

Ранее «Реальное время» сообщало, что глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предполагал, что на заседании совета директоров Центральный банк может понизить ключевую ставку.

Дмитрий Зайцев