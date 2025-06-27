Центробанк может понизить ключевую ставку в июле

Такое решение может быть принято 25 июля на заседании Совета директоров Банка России

Фото: Анастасия Фартыгина

25 июля на заседании Совета директоров Центральный банк может понизить ключевую ставку, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщил ТАСС.

На фоне замедления инфляции банки уже начали снижать проценты по кредитам и вкладам, отметил депутат.

Напомним, что 6 июня 2025 года Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 20% годовых. До этого момента ставка длительное время оставалась на уровне 21%.



Ранее глава Сбербанка Герман Греф допустил снижение ключевой ставки Центробанка до уровня 15—16% к концу 2025 года.



Дарья Сайфиева