Минэкономики заявило о росте числа самозанятых в Татарстане

Их в регионе более 400 тысяч

Фото: скриншот с сайта Гугл.карты

За первые семь месяцев 2025 года количество самозанятых в Татарстане увеличилось на 13% и превысило 400 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом рост составил 60 тысяч человек или 18%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэкономики.

С начала действия специального налогового режима самозанятые сформировали более 146 млн чеков, получили около 240 млрд рублей доходов и перечислили в бюджет 8,8 млрд рублей налогов.

Самые популярные направления среди самозанятых — ремонт и строительство, транспортные услуги, информационные технологии, производство собственной продукции и сдача квартир в аренду.

Государство поддерживает самозанятых в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Им предоставляются гарантии, помощь в участии в ярмарках и выводе товаров на маркетплейсы.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что 29 татарстанских туристических проектов общей стоимостью свыше 1 млрд рублей стали победителями конкурса Минэкономразвития РФ на строительство модульных некапитальных сооружений (глэмпингов) на 2025—2027 годы.

Дмитрий Зайцев