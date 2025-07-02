Герман Греф: главная проблема экономики РФ в низкой производительности труда

Этот показатель растет всего лишь на 1% в год, отметил глава Сбербанка

Фото: предоставлено пресс-службой «Сбер»

Основная проблема российской экономики в низкой производительности труда, которая увеличивается всего лишь по 1% в год, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает пресс-служба банка.

— Одновременно снижается число экономически активного населения. Поэтому никакого другого выбора, кроме как повышать производительность труда, сегодня нет. И технологии, в том числе искусственного интеллекта, тоже не панацея от всех проблем, — отметил он.

Многие российские предприятия не торопятся внедрять в работу искусственный интеллект, в том числе из-за неэффективного управления и отсутствия цифровизации, подчеркнул Герман Греф. Он отметил, что, прежде чем внедрять новую технологию в компаниях, необходимо решить базовые проблемы менеджмента.

— Искусственный интеллект можно сравнить с электричеством. Но в розетку надо что-то подключить, — сказал глава Сбербанка.

Ранее Герман Греф спрогнозировал снижение Центробанком ключевой ставки до 15—16% к концу года. Напомним, до 6 июня, когда совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 20% годовых, ставка длительное время оставалась на уровне 21%.



Дарья Сайфиева