Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 15—16% к концу года

Фото: Рената Валеева

Глава Сбербанка Герман Греф допустил возможность снижения ключевой ставки Центробанка до уровня 15—16% к концу 2025 года. Такой прогноз он озвучил в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

— На наш взгляд, снижение [ставки] будет. Вопрос — по какой траектории. Мы видели бы траекторию, опять-таки в зависимости от того, как будут проявляться проинфляционные факторы, примерно 15—16% в конце года. Пока то, как видит ЦБ, — это значительно более консервативно, — заявил Герман Греф.

Напомним, что 6 июня 2025 года совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 20% годовых. До этого момента ставка длительное время оставалась на уровне 21%.



Рената Валеева