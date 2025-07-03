Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +22 градусов
В отдельных районах гроза
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза.
Ветер западный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с. Утром температура в Татарстане составит порядка +13 градусов и выше, днем — от +17 до +22 градусов. В Казани ожидается от +19 до +21 градуса.
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