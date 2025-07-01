В Татарстане пресечен нелегальный ввоз попугаев стоимостью 1,6 млн рублей
Животных изъяли и отправили в Казанский зоопарк
Таможенники в Казани задержали партию редких птиц, ввезенных из Средней Азии без необходимых документов. Восемь особей жако краснохвостого (Psittacus erithacus) были обнаружены в деревянном ящике в международном аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской таможни.
Владелец птиц не смог представить разрешительные документы на перевозку животных. По его словам, он планировал использовать попугаев для разведения и последующей продажи.
Специалисты подтвердили, что изъятые птицы относятся к видам, занесенным в Красную книгу РФ и находящимся под защитой Конвенции СИТЕС. В связи с этим перемещение животных через границу требует обязательного декларирования и специального разрешения.
Изъятых попугаев передали в межрегиональное управление Росприроднадзора для размещения в Казанском зооботсаде.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде особо ценных животных. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 1 млн рублей или лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани спасли зайчонка-русака, найденного на проезжей части.
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