В Татарстане пресечен нелегальный ввоз попугаев стоимостью 1,6 млн рублей

Животных изъяли и отправили в Казанский зоопарк

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Таможенники в Казани задержали партию редких птиц, ввезенных из Средней Азии без необходимых документов. Восемь особей жако краснохвостого (Psittacus erithacus) были обнаружены в деревянном ящике в международном аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской таможни.

Владелец птиц не смог представить разрешительные документы на перевозку животных. По его словам, он планировал использовать попугаев для разведения и последующей продажи.

Специалисты подтвердили, что изъятые птицы относятся к видам, занесенным в Красную книгу РФ и находящимся под защитой Конвенции СИТЕС. В связи с этим перемещение животных через границу требует обязательного декларирования и специального разрешения.

Изъятых попугаев передали в межрегиональное управление Росприроднадзора для размещения в Казанском зооботсаде.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде особо ценных животных. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 1 млн рублей или лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани спасли зайчонка-русака, найденного на проезжей части.

Дмитрий Зайцев