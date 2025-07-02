Компании разработчика игры «Мир танков» перешли в собственность государства

Речь идет об организациях «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва»

Фото: Артем Дергунов

Три компании, принадлежавшие разработчику онлайн-игры «Мир танков», — «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва» — перешли в собственность российского государства с 18 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

Все три компании продолжают свою работу. Учредителем компании «Леста» теперь является Росимущество, которое с 11 июня значится новым владельцем.



Ранее «Реальное время» рассказывало о том, что издателя игр «Мир танков» и «Мир кораблей» признали экстремистской организацией по иску Генпрокуратуры РФ. Однако депутат Государственной думы России Антон Горелкин рассказал, что привлекать к ответственности игроков не планируют.

Дарья Сайфиева