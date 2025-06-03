Депутат ГД Горелкин рассказал, что будет с теми, кто совершал покупки в «Мире танков»*

Ранее Таганский районный суд Москвы признал компанию-издателя «Леста Геймс Эдженси»* экстремистской организацией.

Фото: Реальное время

Депутат государственной думы России Антон Горелкин рассказал о будущем игроков «Мира танков»* и «Мира кораблей»*, которые совершали внутриигровые покупки. По его словам, несмотря на то, что сегодня, 3 июня, Таганский суд Москвы признал компанию-издателя экстремистской организацией, геймерам нечего опасаться.

— У этой истории впереди еще апелляция… Они не могут быть обвинены в поддержке ВСУ или экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки. Точно так же, как нечего опасаться пользователям запрещенной в РФ социальной сети Instagram*, которая принадлежит экстремистской компании Meta*, — прокомментировал парламентарий в своем телеграм-канале.

Ранее «Реальное время» рассказывало о том, что издателя игр «Мир танков» и «Мир кораблей» признали экстремистской организацией по иску Генпрокуратуры РФ.

Дмитрий Зайцев