В Татарстане зафиксировано снижение заболеваемости мышиной лихорадкой

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане отмечено снижение числа случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиной лихорадкой) на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

За первое полугодие 2025 года в Татарстане было зарегистрировано 94 случая заболевания мышиной лихорадкой, тогда как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 130 случаев. Авдонина подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной.

Представитель Роспотребнадзора также отметила, что в Татарстане завершены весенние мероприятия по дератизации (уничтожению грызунов) и запланировано проведение осенних обработок территорий.

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Рената Валеева