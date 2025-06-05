В США женщина заразилась опасной инфекцией после промывания носа водой из-под крана

По данным The Sun, 71-летняя американка заразилась Naegleria fowleri, известной как «амеба, поедающая мозг». За несколько дней до появления симптомов она использовала устройство для промывания носа, заполнив его водой из системы водоснабжения автофургона. Вода была взята из крана в кемпинге и не подвергалась дополнительной очистке или кипячению.

Через четыре дня у женщины появились симптомы: лихорадка, головная боль и изменения психического состояния. Несмотря на лечение в больнице, состояние пациентки ухудшалось, и врачи не смогли ей помочь.

Специалисты департамента здравоохранения штата Техас провели расследование и проверили две версии: заражение могло произойти либо через воду из внутреннего резервуара автофургона, либо через муниципальную систему водоснабжения кемпинга. Ученые не обнаружили жизнеспособных особей амебы или ее ДНК, однако отметили, что система водоснабжения автофургона не была должным образом продезинфицирована.