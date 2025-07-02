Дело о гибели мужчины после падения в колодец в Елабуге направили в суд

Прокуратура утвердила обвинение в отношении слесаря, не закрывшего крышку

Фото: Ирина Плотникова

Елабужская городская прокуратура утвердила обвинение в отношении 59-летнего работника ООО «Белая дача» по ч. 2 ст. 109 УК РФ за смерть человека по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Как следует из публикации, слесарь снял крышку колодца на базе отдыха, оставив его открытым. В результате 35-летний житель Набережных Челнов провалился в колодец и погиб. Дело направлено в суд.

Напомним, события развивались в начале февраля 2025 года. Мужчина, работая младшим слесарем на одной из баз отдыха, решил сэкономить силы и накрыл колодец для сбора бытовых отходов пластиковой крышкой. Это решение оказалось фатальным.

Елизавета Пуншева