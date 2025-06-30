Слесарь из Татарстана предстанет перед судом за гибель туриста

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане начнется судебный процесс против 59-летнего мужчины, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, он не выполнил свои обязанности, что привело к трагическому инциденту, сообщили в пресс-службе Следкома республики.

События развивались в начале февраля 2025 года. Мужчина, работая младшим слесарем на одной из баз отдыха, решил сэкономить силы и накрыл колодец для сбора бытовых отходов пластиковой крышкой. Это решение оказалось фатальным.

3 февраля 2025 года отдыхающий поскользнулся и упал в открытый колодец, где захлебнулся сточными водами. Следственные органы провели расследование и собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.

Теперь мужчине предстоит ответить за свои действия перед законом.

Анастасия Фартыгина