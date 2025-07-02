На станции метро «Горки» в Казани продолжаются работы по откачке воды после ливня

Фото: Динар Фатыхов

На станции метро «Горки» в Казани продолжаются восстановительные работы из-за сильных дождей. В пешеходных переходах установлены дополнительные насосы и протянуты рукава для отведения воды, сообщили в «Метроэлектротрансе».

Ранее сообщалось, что вестибюль №2 был закрыт до 11.30 из-за поломки дренажного насоса, который не справлялся с обильными осадками. Пресс-служба «Метроэлектротранса» отметила, что штатное оборудование не успевает откачивать воду.

Службы метрополитена активно работают над решением проблемы и восстанавливают вышедший из строя насос. Все вестибюли остаются открытыми для пассажиров, а график движения поездов не нарушен.

Анастасия Фартыгина