В Казани вестибюль метро «Горки» временно закрыт из-за поломки насоса

Фото: Динар Фатыхов

На станции метро «Горки» до 11.30 закрыт вестибюль №2. Это связано с поломкой одного из дренажных насосов, который не справляется с обильными осадками. Из-за сильного дождя штатное оборудование не успевает откачивать воду, сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Службы метрополитена уже работают над решением проблемы и устанавливают дополнительные насосы для откачки дождевой воды, а также восстанавливают вышедший из строя насос.

Вестибюль №1 остается открытым для пассажиров, и метрополитен продолжает работать в обычном режиме. График движения поездов не нарушен.

Анастасия Фартыгина