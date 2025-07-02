В Госдуме предложили штрафовать перевозчиков за опоздание общественного транспорта

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о введении штрафов для перевозчиков за опоздание общественного транспорта. Штрафы могут достигать 30 тыс. рублей, сообщили РИА «Новости».

Согласно проекту, предлагается установить административную ответственность за нарушение расписания регулярных перевозок. Штрафы будут варьироваться: от 3 до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 5 до 10 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 10 до 30 тыс. рублей для юрлиц. Исключение составят случаи, когда задержка произошла по причинам, не зависящим от перевозчика.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время нет административной ответственности за опоздание общественного транспорта.

Также предлагается установить пределы задержки, после которых перевозчики будут нести ответственность: 15 минут для городского транспорта, 30 минут для пригородного, 1 час для междугороднего и 4 часа для международного.

Анастасия Фартыгина