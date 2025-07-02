МВД по Татарстану: более полусотни мигрантов выдворят из республики

В Татарстане выявлено более 1200 нарушений миграционного законодательства

Фото: Максим Платонов

Министерство внутренних дел Республики Татарстан завершило первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2025», проходившего с 16 по 25 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе операции сотрудники полиции выявили 1223 нарушения миграционного законодательства. Основная часть нарушений связана с несоблюдением иностранными гражданами правил въезда и пребывания в Российской Федерации.

Правонарушения распределились следующим образом: 702 случая нарушения правил въезда и режима пребывания, 211 нарушений со стороны принимающих организаций, 82 случая незаконной трудовой деятельности, 98 нарушений со стороны работодателей. Особое внимание было уделено выявлению фактов фиктивной регистрации. Установлено 31 подобное нарушение.

По результатам проверки территориальные органы вынесли 64 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Из них 54 человека будут принудительно помещены в специальное учреждение.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Вахитовском райсуде Казани начались прения по делу о превышении полномочий и хищении премий и надбавок на 16,4 млн рублей у 26 сотрудников Управления ЗАГС Татарстана.



Дмитрий Зайцев