Рустам Минниханов и Реджеп Эрдоган обсудили развитие отношений Татарстана и Турции

Рустам Минниханов, раис Татарстана, встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Визит татарстанского лидера стал известен Эрдогану во время его встреч с министрами, после чего он пригласил Минниханова на беседу. Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь главы региона Лилия Галимова.

Эрдоган с теплотой вспомнил свою поездку в Казань на саммит БРИКС и подчеркнул: «Рад был посетить Казань». Он также подчеркнул важность работы Татарстана в рамках Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир», добавив: «С большим уважением наблюдаю и хочу отметить Ваши усилия и вклад в развитие отношений России со странами исламского мира».

Президент Турции заявил, что более четверти всех турецких инвестиций в Россию направлены именно в Татарстан. В ответ Минниханов поблагодарил Эрдогана за внимание к сотрудничеству между регионами.

На встрече обсуждались перспективы увеличения товарооборота между Татарстаном и Турцией, который сейчас составляет около 5,3 млрд долларов. Эрдоган попросил Минниханова продолжать поддержку совместных проектов между двумя странами.

Напомним, что раис Татарстана находится с рабочим визитом в Анкаре, где проводит серию важных встреч с турецкими официальными лицами. Вчера Минниханов встретился с министром торговли Турецкой Республики Омером Болатом и провел переговоры с министром промышленности и технологий.

Анастасия Фартыгина