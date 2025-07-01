Рустам Минниханов проводит рабочие встречи в Анкаре
Татарстан укрепляет связи с Турцией на фоне растущего международного сотрудничества
Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Анкаре, где проводит серию важных встреч с турецкими официальными лицами. Об этом сообщает пресс-служба раиса.
Ключевым событием стала встреча с Мустафой Варанком, председателем Комиссии по промышленности, торговле, энергетике, природным ресурсам, информации и технологиям Великого Национального собрания Турции. В ходе переговоров также принял участие Нихат Зейбекджи — заместитель председателя Партии справедливости и развития, член Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
Особое внимание в ходе диалога было уделено развитию торгово-экономических связей между Татарстаном и Турцией в условиях текущей геополитической ситуации. Стороны обсудили реализацию совместных проектов, которые уже осуществляются компаниями обеих стран.
Раис республики отметил значимость участия турецких представителей в работе Группы стратегического видения, подчеркнув, что это способствует укреплению связей между мусульманскими странами.
Ранее «Реальное время» рассказывало, что глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поблагодарил всех гостей свадьбы своего сына Адама Кадырова, среди которых был и раис Татарстана Рустам Минниханов.
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