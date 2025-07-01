Рустам Минниханов встретился с министром торговли Турции в Анкаре

Раис Татарстана находится в Анкаре с рабочим визитом

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром торговли Турецкой Республики Омером Болатом в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

— Ряд ведущих компаний Турции реализуют в Татарстане крупные проекты. Все они успешны, благодаря поддержке руководства двух стран и лично президентов. Именно их настрой на укрепление экономического сотрудничества дает возможность регионам воплощать серьезные проекты, — отметил Рустам Минниханов во время встречи.

В 2024 году товарооборот между Татарстаном и Турцией вырос в два раза и составил $5,3 млрд.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня раис Татарстана также встретился с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мехметом Фатихом Каджиром.

Ранее «Реальное время» сообщало, что раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Анкаре, где проводит серию важных встреч с турецкими официальными лицами.

Дарья Сайфиева