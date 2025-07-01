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Минниханов провел переговоры с министром промышленности и технологий Турции

16:26, 01.07.2025

Объем инвестиций турецких компаний в Татарстан оценивается в 2 млрд долларов

Минниханов провел переговоры с министром промышленности и технологий Турции
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мехметом Фатихом Каджиром. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

В ходе диалога глава республики подчеркнул особую роль Татарстана как связующего звена. Он отметил активное развитие двусторонних отношений, включая регулярный обмен делегациями, работу Генерального консульства Турции в Казани и Полномочного представительства Татарстана в Стамбуле, а также прямое авиасообщение между странами.

— Компании вашей страны инвестировали в нашу республику порядка 2 млрд долларов. У нас успешно работают турецкие заводы — заметил раис республики.

Ранее «Реальное время» сообщало, что раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Анкаре, где проводит серию важных встреч с турецкими официальными лицами.

Дмитрий Зайцев

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