Минниханов провел переговоры с министром промышленности и технологий Турции

Объем инвестиций турецких компаний в Татарстан оценивается в 2 млрд долларов

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мехметом Фатихом Каджиром. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

В ходе диалога глава республики подчеркнул особую роль Татарстана как связующего звена. Он отметил активное развитие двусторонних отношений, включая регулярный обмен делегациями, работу Генерального консульства Турции в Казани и Полномочного представительства Татарстана в Стамбуле, а также прямое авиасообщение между странами.

— Компании вашей страны инвестировали в нашу республику порядка 2 млрд долларов. У нас успешно работают турецкие заводы — заметил раис республики.

Ранее «Реальное время» сообщало, что раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Анкаре, где проводит серию важных встреч с турецкими официальными лицами.



Дмитрий Зайцев