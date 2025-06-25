Объем автокредитов в Татарстане составил 4,67 млрд рублей

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Объем выданных автокредитов в России в мае 2025 года сократился на 53,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 101,4 млрд рублей. Это значительное снижение связано с повышением рыночных ставок и введением новых ограничений на выдачу кредитов, сообщает ТАСС.

Наибольшее количество автокредитов было выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане. В республике объем автокредитов составил 4,67 миллиарда рублей.

Динамика негативная и относительно предыдущих месяцев: по сравнению с апрелем 2025 года сумма выданных кредитов снизилась на 2,9%, а количество выданных кредитов уменьшилось на 3,8%, до 79,6 тысячи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, падение выдачи автокредитов в прошлом году было связано с ростом ставок и утилизационного сбора. В то же время в 2025 году ситуация немного улучшилась благодаря снижению цен на бюджетные автомобили и субсидированию ставок от автопроизводителей.

В то время как по России доля граждан в возрасте от 40 до 50 лет, получающих автокредиты, демонстрирует рост, Татарстан стал исключением из общероссийской тенденции. По данным НБКИ, в апреле 2025 года доля этой возрастной группы не увеличилась, оставшись на отметке 28,8%, что является самым низким показателем среди пяти регионов-лидеров.



Анастасия Фартыгина