В 2025 году состояние богатейших бизнесменов РФ увеличилось на $24,586 млрд рублей
«Индекс миллиардеров» публикует агентство Bloomberg.
Состояние богатейших бизнесменов России с начала года увеличилось на $24,586 млрд. «Индекс миллиардеров» публикует агентство Bloomberg.
Президент «Норникеля» Владимир Потанин с начала года заработал $3,83 млрд и его состояние составило $31,7 млрд.
Акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал $3,17 млрд и его состояние увеличилось до $16,4 млрд.
Что касается председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина, его состояние уменьшилось на $1,68 млрд и сейчас составляет $24,1 млрд.
Ранее сообщалось, что трехдневная свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес принесла 1,12 млрд долларов туристической отрасли Италии.
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