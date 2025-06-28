Свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса принесла Италии 1,12 млрд долларов
Торжество длится уже третьи сутки
Трехдневная свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес принесла 1,12 млрд долларов туристической отрасли Италии. Об этом сообщают «Ведомости».
На свадьбу бизнесмена пригласили 200—250 гостей, среди которых звезды шоу-бизнеса, дочь президента США Дональда Трампа, миллиардер Билл Гейтс и многие другие.
28 июня состоится праздничная вечеринка, на которой должны выступить музыканты Леди Гага и Элтон Джон.
Свадебные торжества могут обойтись в сумму от 47 до 56 млн долларов.
Ранее старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова.
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