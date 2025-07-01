В Удмуртии после атаки БПЛА введен режим ЧС
Он будет действовать до особого распоряжения
После атаки беспилотников на Ижевск в Удмуртии ввели режим ЧС, сообщил глава республики Александр Бречалов в телеграм-канале.
Режим ЧС в регионе будет действовать до особого распоряжения.
В Ижевске в результате атаки украинского беспилотника на предприятие утром 1 июля погибли три человека, а 45 получили ранения. Рядом с цехом был организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников.
Напомним, что в Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля, после атаки беспилотника.
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