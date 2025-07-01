В Удмуртии после атаки БПЛА введен режим ЧС

Он будет действовать до особого распоряжения

После атаки беспилотников на Ижевск в Удмуртии ввели режим ЧС, сообщил глава республики Александр Бречалов в телеграм-канале.

Режим ЧС в регионе будет действовать до особого распоряжения.

В Ижевске в результате атаки украинского беспилотника на предприятие утром 1 июля погибли три человека, а 45 получили ранения. Рядом с цехом был организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников.



Напомним, что в Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля, после атаки беспилотника.



Дарья Сайфиева