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В Удмуртии после атаки БПЛА введен режим ЧС

20:06, 01.07.2025

Он будет действовать до особого распоряжения

После атаки беспилотников на Ижевск в Удмуртии ввели режим ЧС, сообщил глава республики Александр Бречалов в телеграм-канале.

Режим ЧС в регионе будет действовать до особого распоряжения.

В Ижевске в результате атаки украинского беспилотника на предприятие утром 1 июля погибли три человека, а 45 получили ранения. Рядом с цехом был организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников.

Напомним, что в Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля, после атаки беспилотника.

Дарья Сайфиева

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