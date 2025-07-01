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В Ижевске ликвидировали возгорание на предприятии после атаки БПЛА

19:40, 01.07.2025

Рядом с цехом был организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников

Ликвидировано открытое горение в цехе предприятия, которое утром было атаковано украинским БПЛА в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в телеграм-канале.

Для эвакуированных сотрудников предприятия создали временный пункт размещения вблизи цеха.

Число пострадавших при утренней атаке на Ижевск 1 июля выросло до 45 человек. Некоторые из госпитализированных в тяжелом состоянии.

Напомним, что в Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля, после атаки беспилотника.

Дарья Сайфиева

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Общество Удмуртия

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