В Ижевске ликвидировали возгорание на предприятии после атаки БПЛА
Рядом с цехом был организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников
Ликвидировано открытое горение в цехе предприятия, которое утром было атаковано украинским БПЛА в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в телеграм-канале.
Для эвакуированных сотрудников предприятия создали временный пункт размещения вблизи цеха.
Число пострадавших при утренней атаке на Ижевск 1 июля выросло до 45 человек. Некоторые из госпитализированных в тяжелом состоянии.
Напомним, что в Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля, после атаки беспилотника.
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