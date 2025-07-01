В Ижевске отменили массовые мероприятия после атаки БПЛА: есть погибшие

В Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля, после недавней атаки беспилотника, в результате которой погибли люди. Городская администрация приняла решение об отмене в целях обеспечения безопасности граждан.

— 1 июля в Ижевске отменены мероприятия, посвященные Дню ветерана боевых действий. 2 июля митинг-концерт по случаю пятилетия присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести» также будет отменен, — сообщили в администрации города.

Отмена мероприятий стала необходимой мерой после трагических событий, произошедших в регионе, сообщил глава Удмуртии.

Анастасия Фартыгина