На матч Суперкубка России по футболу в Казани продано более 17 тысяч билетов

Фото: Динар Фатыхов

На матч за Суперкубок России по футболу в Казани продано более 17 тысяч билетов. Об этом сообщили источники «Реального времени».

Суперкубок будет разыгран 12 июля в Казани между чемпионом страны «Краснодаром» и обладателем Кубка России ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Попасть на матч смогут только обладатели карты болельщика.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трофей в столицу Татарстана доставят легенды российского футбола, которые в разные годы сами выигрывали титул: Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Александр Бухаров, Максим Бузникин и Ари. Амбассадоры Суперкубка страны проведут фото— и автограф-сессии, а также паблик-токи в знаковых локациях города.

Кроме этого, легендарные футболисты в предшествующие дни посетят один из детских домов в Казани.

В 2023 году матч за Суперкубок России также прошел в столице Татарстана — тогда «Зенит» в серии пенальти одолел ЦСКА.

Зульфат Шафигуллин