Эксперт: Казани необходимо вернуть УНИКС в Евролигу для развития гостиничной индустрии

Фото: Динар Фатыхов

Казань сталкивается с проблемами в гостиничной индустрии, особенно в высокий сезон. По словам Татьяны Ильченко, директора УК «Зорге Хоспитэлити», загрузка отелей в июне составила всего 60%. Это низкий показатель для этого времени года, когда обычно наблюдается рост числа туристов.

Ильченко подчеркивает, что резкие колебания спроса вынуждают отели поднимать цены. Она говорит: «Термин «высокий сезон» означает пики спроса, когда количество туристов возрастает из-за хорошей погоды или значимых событий. Но в этом году ситуация другая».

Кроме того, она акцентирует внимание на важности возвращения баскетбольного клуба УНИКС в Евролигу как способа привлечения туристов. Это событие может значительно повысить интерес к городу и его культуре.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

Несмотря на мнение о том, что Казань — дорогой город для туристов, Ильченко не согласна с этим. Она приводит данные: «В апреле средняя цена за номер в Казани составила 93,96 доллара, что значительно ниже, чем в Москве (143 доллара) и Санкт-Петербурге (104 доллара). За год стоимость проживания в Казани выросла всего на 10%».

Эксперт подчеркивает необходимость улучшения туристической инфраструктуры. Она считает, что средства от туристического налога должны направляться на развитие маркетинга и инфраструктуры, чтобы привлечь больше посетителей.

— Самое простое — пройтись по городу пешком. Я была поражена состоянием остановок общественного транспорта в центре Казани, — добавляет Ильченко.

Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина