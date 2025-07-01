Алексей Лавров покинул пост замминистра финансов РФ

Он занимал эту должность 27 лет

Алексей Лавров освобожден от должности заместителя министра финансов РФ в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Минфина России.

Карьера Алексея Лаврова началась в 1998 году. За 27 лет работы он прошел путь от советника министра до заместителя министра финансов РФ. С 2011 года он курировал вопросы бюджетного законодательства, методологии, финансового контроля и государственных закупок.

Значительный вклад Алексея Лаврова в развитие финансовой системы страны включает участие в разработке реформ по разграничению расходных обязательств, внедрении трехлетнего бюджетного планирования, создании механизмов инициативного бюджетирования и оптимизации контрактной системы.

Профессиональные достижения отмечены многочисленными государственными наградами, почетными грамотами и благодарностями от президента и правительства РФ.



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Дмитрий Зайцев