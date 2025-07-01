Четверо детей и трое взрослых из Казани пострадали в ДТП в горах Дагестана

Они госпитализированы в местные больницы

Минивэн Hyundai и кроссовер Hyundai Tucson столкнулись на автодороге республиканского значения Мамраш — Ташкапур в Левашинском районе Дагестана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Авария произошла вблизи Араканского моста. В результате ДТП пострадали 10 человек, среди которых четверо детей. Погибших нет. В кроссовере ехали два человека. В минивэне находились восемь человек, включая троих взрослых и четверых детей из Казани.

Пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницы сел Хаджалмахи и Леваши.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.

Ранее «Реальное время» сообщало, что за минувшие сутки, 30 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами.

Дмитрий Зайцев