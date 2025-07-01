В Татарстане за сутки зарегистрировали четыре пожара, в том числе в жилом секторе

Фото: Артем Гафаров

За минувшие сутки, 30 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали четыре пожара, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили три выезда по ложным вызовам и семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами.

Семь раз спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах происшествий не зафиксировано.



Напомним, что сегодня в 07.09 в Казани поступило сообщение о пожаре на улице Краснококшайской, 140. В результате эвакуации самостоятельно вышли 50 человек до прибытия пожарных.



Анастасия Фартыгина