В Татарстане за сутки зарегистрировали четыре пожара, в том числе в жилом секторе
За минувшие сутки, 30 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали четыре пожара, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили три выезда по ложным вызовам и семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами.
Семь раз спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах происшествий не зафиксировано.
Напомним, что сегодня в 07.09 в Казани поступило сообщение о пожаре на улице Краснококшайской, 140. В результате эвакуации самостоятельно вышли 50 человек до прибытия пожарных.
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