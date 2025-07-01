Иноагента Юрия Дудя* собираются объявить в розыск
Ранее против него возбудили уголовное дело
Следственный комитет России изучает вопрос об объявлении журналиста-иноагента Юрия Дудя* в розыск. Об этом сообщает РИА «Новости».
На данный момент проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.
30 июня прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Юрия Дудя* за нарушение закона об иноагентах.
В августе 2024 года Юрия Дудя* уже признавали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. По решению Таганского районного суда Москвы штраф составил 40 тыс. рублей. В феврале 2025 года журналист вновь был оштрафован за нарушение закона об иноагентах.
Справка
* Признан иноагентом на территории РФ.
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