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Иноагента Юрия Дудя* собираются объявить в розыск

16:31, 01.07.2025

Ранее против него возбудили уголовное дело

Иноагента Юрия Дудя* собираются объявить в розыск
Фото: скриншот из видео «Вика и Вадим Цыгановы, которые поддерживают армию России / вДудь» с канала «вДудь»

Следственный комитет России изучает вопрос об объявлении журналиста-иноагента Юрия Дудя* в розыск. Об этом сообщает РИА «Новости».

На данный момент проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.

30 июня прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Юрия Дудя* за нарушение закона об иноагентах.

В августе 2024 года Юрия Дудя* уже признавали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. По решению Таганского районного суда Москвы штраф составил 40 тыс. рублей. В феврале 2025 года журналист вновь был оштрафован за нарушение закона об иноагентах.

Дарья Сайфиева
Справка

* Признан иноагентом на территории РФ.

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