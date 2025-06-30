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На иноагента Юрия Дудя* завели уголовное дело

15:14, 30.06.2025

Причиной стало нарушение закона об иноагентах

На иноагента Юрия Дудя* завели уголовное дело
Фото: скриншот из видео «Вика и Вадим Цыгановы, которые поддерживают армию России / вДудь» с канала «вДудь»

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении журналиста-иноагента Юрия Дудя*. Об этом сообщает РИА «Новости».

Причиной стало неоднократное нарушение журналистом порядка деятельности иностранного агента.

Напомним, в ноябре 2023 года столичная прокуратура проверяла журналиста по статье о дискредитации российской армии после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми.

В августе 2024 года Юрия Дудя* уже признавали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. По решению Таганского районного суда Москвы штраф также составил 40 тыс. рублей. В феврале 2025 года журналист вновь был оштрафован за нарушение закона об иноагентах.

Дарья Сайфиева
Справка

* Признан иноагентом на территории РФ.

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