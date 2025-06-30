На иноагента Юрия Дудя* завели уголовное дело

Причиной стало нарушение закона об иноагентах

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении журналиста-иноагента Юрия Дудя*. Об этом сообщает РИА «Новости».

Причиной стало неоднократное нарушение журналистом порядка деятельности иностранного агента.

Напомним, в ноябре 2023 года столичная прокуратура проверяла журналиста по статье о дискредитации российской армии после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми.

В августе 2024 года Юрия Дудя* уже признавали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. По решению Таганского районного суда Москвы штраф также составил 40 тыс. рублей. В феврале 2025 года журналист вновь был оштрафован за нарушение закона об иноагентах.

Дарья Сайфиева