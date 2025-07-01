Мошенники придумали новую схему со ссылками на ролики с мэром Казани

Распознать фальшивый ролик можно по акценту на видео

С помощью новой схемы с фальшивыми приглашениями казанцев на телеконференцию с мэром Казани мошенники начали воровать личные данные казанцев. Об этом сообщает мэрия Казани.

По информации ведомства, с поддельной почты людям рассылают ссылки на приглашение на телеконференцию, которые открывают страницу с фальшивым роликом, созданным с помощью технологии дипфейк, якобы от лица мэра. Распознать подделку можно, обратив внимание на странный акцент в видео.

— Просим жителей ни в коем случае не переходить по куар-кодам и ссылкам в незнакомых письмах и проверять данные в официальных источниках. Мы всегда с вами на связи и готовы верифицировать любой подобный запрос в чате канала, — заявили в мэрии Казани.

Дарья Сайфиева