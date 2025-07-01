В Казани спрос на товары для свадьбы увеличился на 6%

Чаще всего казанцы приобретают свадебные платья, кольца и букеты невесты

Фото: Динар Фатыхов

Спрос на многие категории свадебных услуг и свадебные товары в Казани в мае 2025 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Товары».

Чаще всего на платформе приобретают свадебные платья, букеты невесты и обручальные кольца.

Также на 13% в столице Татарстана вырос спрос на оформления свадьбы, а на координацию свадеб — на 18%. На 13% увеличился спрос на оформление торжества объемными буквами и цифрами.

Также свадебные макияж и прическу невесты стали заказывать почти в 2 раза чаще, чем в прошлом году. В 2,5 раза чаще женщины стали бронировать услуги по созданию полного свадебного образа.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за первые два месяца 2025 года число браков увеличилось на 16,9%.



Дарья Сайфиева