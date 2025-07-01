В Ижевске в результате атаки дрона погибли трое, 35 человек ранены

В Ижевске в результате атаки украинского беспилотника на предприятие погибли три человека, а 35 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

По словам Бречалова, из пострадавших десять находятся в тяжелом состоянии. Медицинские работники делают все возможное для оказания помощи и консультируются с коллегами из федерального центра.

Губернатор также сообщил, что проинформировал президента России Владимира Путина о случившемся. Путин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

— Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь, — подчеркнул Бречалов.

Напомним, что в Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля, после недавней атаки беспилотника.

